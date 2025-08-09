Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Parti örgütü bile kulak asmadı! İmamoğlu'nun aday ofisi takipçi toplayamadı

Parti örgütü bile kulak asmadı! İmamoğlu'nun aday ofisi takipçi toplayamadı

Parti örgütü bile kulak asmadı! İmamoğlu&#039;nun aday ofisi takipçi toplayamadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için 6 ay önce sosyal medyada açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabının takipçi sayısının düşük kalması CHP’yi harekete geçirdi.

BERAT TEMİZ ANKARA - CHP Genel Merkezi, yaklaşık 2 milyon üyesine kurumsal adresi üzerinden Ekrem İmamoğlu adına SMS gönderdi ve hesabı takip etmelerini istedi. Partinin çağrısına rağmen takipçi sayısında istenilen artış yaşanmadı.

İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mesajların da paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabının takipçisi, yapılan çağrıya rağmen sınırlı artış gösterdi. Mesaj öncesinde 306 bin civarı olan takipçi sayısı, çağrının ardından 316 bine yükseldi. Parti kaynakları, Genel Merkez’in, parti örgütlerini hesabı takip etmeleri ve üyelere takip ettirmeleri yönünde uyardığını belirtti. 

