CHP İstanbul eski İl Başkanı Canpolat'tan zehir zemberek sözler! "Hırsızı savunamayız, devlet gereğini yapsın"

CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat, şaibeli CHP kongresi davasıyla ilgili olarak çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında önceki gün CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ın CHP'nin şaibeli kongresiyle ilgili iptal davasının detaylarını anlatmıştı.

"HIRSIZI SAVUNACAK HALİMİZ YOK"

Fatih Atik, "Canpolat mahkemeye gitti, mağdur sıfatıyla ifade verdi. Canpolat, İstanbul İl Kongresi'nde delegelerin satın alındığını söylemişti. O ifadelerini tekrarlamış, sözlerimin arkasındayım demiş. Şöyle demiş; 'Devlet kimin ne yaptığını, kimin ne olduğunu biliyor. Devlete rağmen bir şey olmaz. İçeride ve dışarıda birliğe ihtiyacımız var. Türkiye üzerinde hesabı olanlara karşı birlik içinde olmalıyız. Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok.'" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN ARINMASI GEREKİYOR"

Canpolat, TGRT Haber'e de özel demeç verdi. Canpolat, "Mağdur sıfatıyla bilgimize başvuruldu. Kongredeki konuşmamın arkasında olduğumu ifade ettim. Hiçbir gizli ajandam yoktur. Devlet kimin ne olduğunu biliyor. Devlete rağmen bir şey yapılamaz. Ülke içinde birliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Türkiye'ye aleyhine hesabı olanlara karşı içeride birlikte hareket etmemiz lazım. Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok. Babamızın oğlu olsa bile savunamayız. Ülkenin arınması gerekiyor." dedi.

KONGREDE ÖZEL VE İMAOĞLU'NUN DESTEKLEDİĞİ ADAY KAZANMIŞTI

8 Ekim 2023'te düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkanlık yarışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik kazanmıştı. Resmi sonuçlara göre, 196 delegenin de belli olduğu seçimde Özgür Çelik 342, CHP Genel Merkezi'nin desteklediği Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı. Aldığı oylarla Özgür Çelik, seçimli kongre sonrası CHP İstanbul İl Başkanı olarak göreve başlamıştı.