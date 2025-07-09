Kurultaydan sonra kongre de tehlikede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine dava yolu göründü

CHP’de sular durulmuyor. Butlan riski sebebiyle koltuğunu kaybetme endişesi yaşayan Özgür Özel’e bir şok da İstanbul’dan geldi. Delegelerin rüşvet iddiasının ardından Özgür Çelik’in başkanlığa seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi de adliyelik oldu. Savcı, Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu bazı CHP’lileri ifadeye çağırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Çelik “rüşvetle başkan seçildiği” iddiaları ile ilgili olarak savcılığa giderek ifade verdi.

Özgür Çelik, bu talimat üzerine kendisi ifade vermek üzere dün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı’na gitti. Olayı bir şehit cenazesinde öğrendiğini belirten Özgür Çelik, “CHP 360 derecelik bir saldırı altındadır. İfadeye çağırılanlar genellikle İstanbul il delegeleri. İstanbul kongresine yönelik bir ifade süreci olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

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Bilindiği gibi, 8 Ekim 2023’te Haliç Kongre Merkezinde yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerini Özgür Çelik 342 oyla kazanmıştı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı. Seçimlerin ardından konuşan Cemal Canpolat, “hile” yoluyla seçimleri kaybettiğini belirterek, “Bu sonuçları tanımıyorum” demişti.

Aynı şekilde, İmamoğlu’nun adayı Özgür Çelik’in, Kılıçdaroğlu’nun adayı Cemal Canpolat’a karşı kazandığı CHP İstanbul İl Kongresi’nde dönen rüşvetin ses kaydı 4 Mart 2025’te ortaya çıktı. Kayıtta, Beykoz Belediyesinin Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, Özgür Çelik’i desteklemeleri için teklif edilen yüz ellişer bin lirayı az bulduğu, bunun adam başı 250 bin liraya çıkarılması isteniyordu. Aynı şekilde onlarca delegeye para dağıtıldığı ve rüşvet miktarının milyonlarca lira olduğu belirlendi.