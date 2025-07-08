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CHP İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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CHP İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı!
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüpheliler hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖZGÜR ÇELİK İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüphelinin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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