Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünya gözünü BM’ye çevirdi! 'Gazze' toplantısının günü değişti

Dünya gözünü BM’ye çevirdi! 'Gazze' toplantısının günü değişti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya gözünü BM’ye çevirdi! &#039;Gazze&#039; toplantısının günü değişti
BM, Gazze, İsrail, BM Güvenlik Konseyi, Acil Toplantı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail’in Gazze kentini işgal planını görüşmek üzere 10 Ağustos Pazar günü toplanacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in Gazze kentini işgal kararını ile ilgili düzenleyeceği acil oturumun tarihinde değişikliğe gidildi. Bugün yapılması planlanan oturum, 10 Ağustos Pazar gününe kaydırıldı.

Yeni plana göre toplantı, yerel saatle 10.00'da gerçekleştirilecek. Oturumun ertelenme gerekçesi ise kamuoyuna açıklanmadı.

ABD VE PANAMA TALEP DIŞI

İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal kararının ardından toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden gelmişti. ABD ise toplantının gerçekleşmemesi için oldukça ısrarlı tutum sergilemişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, perşembe akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

BMGK’nın Pazar günü yapacağı oturumda, İsrail’in bu adımına karşı uluslararası tepkinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Parti örgütü bile kulak asmadı! İmamoğlu'nun aday ofisi takipçi toplayamadı'İnşaat' yalanı deşifre oldu! Küllerden otel değil ağaçlar yükseliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Katil ordusuna dünyadan tepki yağıyor! İsrail, Gazze'yi işgale başladı - DünyaKatil ordusuna dünyadan tepki yağıyor!Trump, Azerbaycan-Ermenistan barışından hemen sonra açıkladı! "Putin ile görüşme popüler bir yerde olacak" - Dünya"Putin ile görüşme popüler bir yerde olacak"Kenya'da kabus gibi trafik kazası! 21 ölü - DünyaKenya'da kabus gibi trafik kazası! 21 ölüTrump, Billy Long'u kovdu! Görevi 2 ay sürdü - DünyaTrump, Billy Long'u kovdu! Görevi 2 ay sürdü36 milyar güneş kütlesine sahip! Dünyanın en büyük kara deliği keşfedildi - Dünya36 milyar güneş kütlesine sahip!Beyaz Saray'da barış masası! Trump, Aliyev ve Paşinyan anlaşmayı imzaladı - Dünya"35 yıllık savaşı bitirmeyi kabul ettiler"
Sonraki Haber Yükleniyor...