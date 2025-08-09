Dünya gözünü BM’ye çevirdi! 'Gazze' toplantısının günü değişti

Yeni plana göre toplantı, yerel saatle 10.00'da gerçekleştirilecek. Oturumun ertelenme gerekçesi ise kamuoyuna açıklanmadı.

ABD VE PANAMA TALEP DIŞI

İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal kararının ardından toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden gelmişti. ABD ise toplantının gerçekleşmemesi için oldukça ısrarlı tutum sergilemişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, perşembe akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

BMGK’nın Pazar günü yapacağı oturumda, İsrail’in bu adımına karşı uluslararası tepkinin nasıl şekilleneceği merak konusu.