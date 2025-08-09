Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş, bomba bir transfer daha gerçekleştirmek üzere! Önce Sancho olmazsa Rowe

Beşiktaş, bomba bir transfer daha gerçekleştirmek üzere! Önce Sancho olmazsa Rowe

Beşiktaş, bomba bir transfer daha gerçekleştirmek üzere! Önce Sancho olmazsa Rowe
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

M. United’la bonservis için anlaşma sağlandı. 25 yaşındaki oyuncu 10 milyon avro talep etti. Pazarlık çıkmaza girerse alternatif isim Marsilya’dan Jonathan Rowe.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta kanat transferlerinin akıbeti merakla beklenirken çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Siyah beyazlıların sol kanat için hedefindeki 1 numaralı isim Jadon Sancho. Bonservisi Manchester United’da olan İngiliz yıldız geçen sezon Chelsea’de kiralık olarak forma giymişti. Borussia Dortmund’a dönmek isteyen 25 yaşındaki oyuncuya eski kulübü sıcak bakmıyor. Sebebi ise Dortmund’un teknik direktörü Niko Kovac’ın Sancho’nun transferini bekletmesi. Beşiktaş da bu durumda devreye girdi ve teklifini yaptı.

Beşiktaş, bomba bir transfer daha gerçekleştirmek üzere! Önce Sancho olmazsa Rowe - 1. Resim

OLE SABIRSIZ 

Manchester United ile anlaşmaya varıldı ve Jadon Sancho’ya da yıllık 6,5 milyon avro önerildi. Ancak İngiliz yıldızın 10 milyon avro istemesi sebebiyle anlaşma sağlanamadı. Yine de taraflar arasında yapılacak yeni görüşmede bir pazarlık daha olacak. Sancho transferi gerçekleşmezse alternatif isim belirlendi. Marsilya forması giyen Jonathan Rowe yedekte bekletiliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Saolskjaer’in iki isme de onay verdiği ve sol kanat transferinin acilen gerçekleştirilmesini istediği öğrenildi. 

HIZLI VE ÖFKELİ

Jamaika asıllı 22 yaşındaki Rowe, hızlı ve agresif yapısıyla öne çıkıyor. İngiltere U21 takımında 10 maça çıkan ve üç gol atan Rowe, geçen sezon Marsilya’da forma giydiği 30 maçta 3’er gol ve asistlik katkı sağladı.  

