Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Yeni adresi belii oldu
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Siyah-beyazlılar, Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a kiraladı. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Kasım 2023'te Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Beşiktaş altyapısına Şubat 2015'te transfer olan, altyapıda çeşitli kategorilerde oynadıktan sonra profesyonel sözleşme imzalayan Yakup Arda Kılıç, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
Yakup Arda Kılıç, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 2 resmi karşılaşmada görev almıştı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş