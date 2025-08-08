Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Yeni adresi belii oldu

Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Yeni adresi belii oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta ayrılık açıklandı: Yeni adresi belii oldu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Siyah-beyazlılar, Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a kiraladı. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Kasım 2023'te Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş altyapısına Şubat 2015'te transfer olan, altyapıda çeşitli kategorilerde oynadıktan sonra profesyonel sözleşme imzalayan Yakup Arda Kılıç, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Yakup Arda Kılıç, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 2 resmi karşılaşmada görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yasak kararları art arda geliyor! O kentte de denize girmek yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılmıştı! Masuaku yeni takımını buldu - SporBedava gitmişti! Yıllar sonra geri dönüyor: Yeni takımı...Fenerbahçe'den transfer açıklaması: O isimleri tamamladık - SporF.Bahçe'den transfer açıklaması: O isimleri tamamladıkDuayen spiker Ümit Aktan'a en acı veda! Spor, basın, siyaset ve iş dünyası cenaze töreninde - SporSpor basınının duayeni Aktan'a en acı vedaMHK açıkladı: Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi - SporMHK açıkladı: Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemiBeşiktaş transferi açıkladı! Gedson'un yerine geldi: İşte maliyeti... - SporBeşiktaş duyurdu: Gedson'un yerine geldi: İşte bonservisi...Biriyle anlaşma tamam, diğeri çok pahalı! Transferde Galatasaraylı 2 futbolcuyu da açıkladı - SporG.Saray'da 2 oyuncuyu da açıkladı: Biri tamam, diğeri pahalı
Sonraki Haber Yükleniyor...