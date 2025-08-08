Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılmıştı! Masuaku yeni takımını buldu

Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılmıştı! Masuaku yeni takımını buldu

Beşiktaş, 2022 yılında West Ham United'dan kiraladığı, bir sezon sonra 2 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Arthur Masuaku ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmıştı. 31 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bek, yıllar sonra Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Arthur Masuaku, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte "serbest oyuncu" statüsüne geçerek, Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Kariyerinin nasıl şekilleneceği merak edilen Demokratik Kongolu futbolcunun yeni adresi belli oldu.

PREMIER LİG'E DÖNÜYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz kulübü Sunderland ile 31 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerinde prensip anlaşmasına vardı. Masuaku'nun, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve Sunderland'e 2 yıllık imza atması bekleniyor.

108 MAÇTA 3 GOL

Siyah-beyazlılarda geçirdiği 3 sezonda 108 maça çıkan Masuaku, 3 gol ve 18 asistlik skor katkısı yaptı. Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ta Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

