İnsanlık suçu işleyen İsrail, Gazze'de camileri harabeye çevirdi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Filistin topraklarında sivilleri bombalayan İsrail ordusu, hastane ve kutsal mekanları da hedef almaya devam ediyor. Netanyahu'nun emriyle insanlık suçu gözetmeden katliam yapan İsrail askerleri, camileri yerle bir etti.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'den beri devam eden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 610 cami tamamen yıkılırken 214 cami ise kısmen yıkıldı.
İsrail güçlerinin saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki ibadet yerleri ve çevresindeki yapılar moloz ve kül yığınına döndü.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı