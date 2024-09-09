İnsanlık suçu işleyen İsrail, Gazze'de camileri harabeye çevirdi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Eylül 2024 17:23 - Güncelleme: 9 Eylül 2024 17:32 - Güncelleme:

Filistin topraklarında sivilleri bombalayan İsrail ordusu, hastane ve kutsal mekanları da hedef almaya devam ediyor. Netanyahu'nun emriyle insanlık suçu gözetmeden katliam yapan İsrail askerleri, camileri yerle bir etti.