Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili yeni gelişme! Görüşme saati belli oldu

BTK tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin 4. gününde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı yetkilileri bugün saat 13.00'te Instagram tarafıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 3 gün önce sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

URALOĞLU'NDAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili gelişmeler merakla takip edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkilileri saat 13.00'da bir görüşme gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"EKSİKLER GİDERİLSİN, INSTAGRAM'I 1 SAATE AÇARIZ" DEMİŞTİ

Uraloğlu, engelin sebebini şöyle açıklamıştı: "Uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz çerçevemiz var. Uyardık ancak gerekli karşılığı alamadığımız için erişim engeli getirdik. Gereklilikleri yerine getirdiklerinde biz de yasağı kaldırmış olacağız. Vatandaşımızın hissiyatını doğru yönetmeye çalışıyoruz. Biz iletişim halindeyiz. Türkiye temsilcisi olan ilgili ile beraber, arkadaşlarımız görüşme halinde. Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli, o eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak.