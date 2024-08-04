Instagram’ın Türkiye’ye cevap veremediği 2 soru!

Cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı merak konusu olurken, Türkiye’nin Instagram’a sorduğu ve cevap alamadığı iki soru ortaya çıktı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik taziye mesajlarını sansürlediği için tepki çeken Instagram'a Ankara'dan ayar gelmiş ve uygulama 2 Ağustos cuma günü erişime kapatılmıştı. BTK kararın çocuk istismarı, uyuşturucu, müstehcenlik gibi 'katalog suçlar' sebebiyle alındığını duyurmuştu.

Instagram’ın daha önce de Türkiye’ye karşı olumsuz içerikleri kaldırmamış ve META’ya ait şirketler bugüne kadar yaklaşık 100 milyon TL ceza ödemek zorunda kalmıştı. Bu cezaların 50 milyon TL’sinin geç temsilci ataması yapıldığı için diğer 50 milyon TL’sinin ise yasal süreçlere uyulmadığı için kesildiği biliniyor.

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TÜRKİYE’NİN INSTAGRAM’A SORDUĞU 2 SORU

Bugüne kadar sayıda hakaret içeriklerinin, Türk askerlerinin şehit edilmesi görüntülerinin ve çocuk istismarı gibi zararlı içeriklerin kaldırılması için Türkiye tarafından defalarca uyarılan Instagram'ın Hamas lideri Heniyye paylaşımlarını engellemesi bardağı taşıran son damla oldu.

Erişim engelinin öncesinde Türkiye yapıcı bir tutum sergileyerek META’nın Türkiye’deki temsilcileriyle toplantı yapıp, taleplerini Instagram’a sundu.

Yenişafak’tan Ersin Çelik, Türkiye’nin Instagram’a sorduğu iki soruyu gündeme getirdi.

Buna göre, BTK yetkilileri, önceki gün erişime kapatılan Instagram'dan şu 2 kritik ve stratejik sorunun cevaplamasını istemiş:

1- İçerik filtreleme ve hesap kapatma/askıya alma prosedürleri ve politikalarının nedenleri neler?

2- Bu süreçlerde yapay zeka veya otomatik içerik kontrol sistemleri kullanılıyor mu?

Çelik’in yazısında “META, bu iki soruyla ilgili Türkiye'ye günlerdir ikna edici cevaplar vermiyor.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Sabah’ın haberine göre ise Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılmasının nedeninin sorulmasına Instagram yetkililerinin “Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor” cevabını verdiği ifade edildi.

BAKAN URALOĞLU “1 SAATE” DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Instagram'a uygulanan erişim engeliyle ilgili Bakan Uraloğlu açıklama yapmış ve “Türkiye temsilcisi olan ilgili ile arkadaşlarımız görüşme halinde, net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksikler belli o eksikleri giderdikleri an diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke; kanunları kuralları var, herkesin de bu kanun ve kurallara uymasını istiyoruz net olarak” ifadelerini kullanmıştı.