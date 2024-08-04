VPN tehlikesine dikkat! Ava giderken avlanmayın

Kullanıcılar Instagram engelini VPN kullanarak aşmaya çalışıyor. Ancak bu, güvenlik problemlerini beraberinde getiriyor. Birçoğu ücretsiz sunulan VPN’ler hem kullanıcıların bilgilerini satıyor hem de cihazlar siber risklere açık hâle geliyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye’de sosyal medya platformu Instagram’a BTK tarafından erişim engeli getirildi. 57 milyon 100 bin kullanıcı ile Instagram’ı en çok kullanan 5. ülke Türkiye. Birçok kullanıcı engeli VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak aşmaya çalışıyor. Ancak bu birçok güvenlik problemini beraberinde getiriyor.

Eğer VPN kullanacaksanız bunlara dikkat edin:

◾ VPN sunucusu, VPN kullanırken cihazınızın bağlandığı uzak konumdur. Sunucu, cihazınız ile internet arasında bir ağ geçidi görevi görür ve hızınızı, gecikmenizi ve içeriğe erişiminizi etkileyebilir. Birini seçmeden önce VPN sunucusunun konumunu, kapasitesini ve itibarını göz önünde bulundurmalısınız. Genellikle, sunucu fiziksel konumunuza ne kadar yakınsa, bağlantınız o kadar hızlı ve güvenilir olur. Ancak, coğrafi olarak kısıtlanmış içeriğe erişmek veya sansürden kaçınmak istiyorsanız, farklı bir ülke veya bölgedeki bir sunucuyu da seçmek isteyebilirsiniz.

◾ Ücretsiz bir VPN kulağa hoş gelebilir ancak gerçek şu ki, şirketler maliyetlerini karşılamak için para kazanmak mecburiyetinde. Bazı ücretsiz VPN’ler bunu reklamlarla, bazıları ise kullanıcılarının verilerini satarak yapar.

◾ Ücretsiz VPN’ler, daha yavaş bağlantı hızı ve daha az özellik anlamına gelir. Bu durumda kişisel bilgileriniz ve şifreleriniz çalınabilir.

◾ VPN türünü inceleyin. Site-to-site, istemci-sunucu ve peer-to-peer gibi farklı VPN türleri vardır. Her türün ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Mesela, site-to-site VPN’ler birden fazla konumu veya ağı bağlamak için uygundur, istemci-sunucu VPN’ler ise bireysel kullanıcılar için daha yaygındır. Peer-to-peer VPN’ler merkezi olmayan yapıdadır ve bant genişliğini ve kaynakları paylaşmak için diğer kullanıcılara güvenir. Her türün avantajlarını ve dezavantajlarını araştırmalı ve kullanım durumunuza hangisinin uyduğuna karar vermelisiniz.