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İntikam yemini etmişlerdi! Hizbullah İsrail'e füze saldırısı başlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in önceki gece Lübnan'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür öldürülmüştü. Saldırının ardından intikam yemini eden Hizbullah bu gece İsrail'in kuzeyine büyük çaplı füze saldırısı gerçekleştiriyor.

Orta Doğu'da hareketli günler yaşanıyor. İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürdü.

İntikam yeminleri eden Hizbullah ise bu gece harekete geçerek İsrail'in kuzeyine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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