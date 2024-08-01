İntikam yemini etmişlerdi! Hizbullah İsrail'e füze saldırısı başlattı

İsrail'in önceki gece Lübnan'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür öldürülmüştü. Saldırının ardından intikam yemini eden Hizbullah bu gece İsrail'in kuzeyine büyük çaplı füze saldırısı gerçekleştiriyor.

İsrail Nasrallah'ın sağ kolunu öldürmüştü! Cenazede herkes aynı detaya takıldı

İsrail Nasrallah'ın sağ kolunu öldürmüştü! Cenazede herkes aynı detaya takıldı

Orta Doğu'da hareketli günler yaşanıyor. İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürdü.

İntikam yeminleri eden Hizbullah ise bu gece harekete geçerek İsrail'in kuzeyine füze saldırısı gerçekleştirdi.