Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik sınır ötesinde operasyonlarına devam ediyor. Teröre göz açtırmayan TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplamda 17 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke güvenliğini sağlamak için sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Son dönemde başarılı operasyonlarla teröristlerin inlerine giren Mehmetçik, teröre ağır darbeler vuruyor.

IRAK VE SURİYE'DE NOKTA OPERASYON

Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde nokta atışı operasyon gerçekleştiren Mehmetçik toplamda 17 teröristi etkisiz hale getirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" denildi.

MSB'nin açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."