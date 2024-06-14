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Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yurdun dört bir yanında ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan son operasyonlara ve etkisiz hale getirilen terörist sayısına dair paylaşımda bulundu.

MSB, Irak ve Suriye'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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