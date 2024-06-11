İstanbul'u kundaklamaya çalışmışlardı! PKK'lı teröristler hakim karşısında 'vatan sevdalısı' çıktı

Diyarbakır'da PKK/KCK’ya operasyonunda 6 gözaltı! Aralarında eski HDP'li isim de var

Diyarbakır'da PKK/KCK’ya operasyonunda 6 gözaltı! Aralarında eski HDP'li isim de var

Terör örgütü PKK'nın İstanbul'un çeşitli yerlerinde yangın çıkarmaya çalıştığı olayda 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin sanıklar hakkında istediği ceza belli olurken örgüte finansman desteği sağlayan Fransa'da yaşayan firari sanık Yusuf Sürer'in dosyası ayrıldı. Savunma veren sanıklardan ikisi, arkadaş kurbanı olduklarını, vatan ve bayraklarını sevdiklerini söyledi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla İstanbul'da 4 ayrı noktada yangın çıkarmasına ilişkin 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Serhat Doğan, Sinan Aslan, Yusuf Edis, Alişan Bulut, Fethullah Arslan, Mehmet Emin Yıldırım, Mehmet İhsan Güney, Mehmet Oktay Yılmaz, Muhammet Yanıt, Özgür Günez ve Veysel Elboğa'nın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "terör amacıyla orman yakma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "mala zarar verme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve dokuzar yıldan otuz ikişer yıla kadar hapsini istedi.

FİRARI SANIK YUSUF SÜRER'İN DOSYASI AYRILACAK

Mütalaada yaşları küçük D.B, Ç.K. ve B.S. hakkında ise aynı suçlardan 44 yıl altışar aydan 61 yıl altışar aya kadar hapsi talep edilirken firari sanık Yusuf Sürer'in ise dosyasının ayrılması istendi.

"ARKADAŞ KURBANIYIM"

Tutuklu sanıklardan iddianame hazırlandığı tarihte 17 yaşında olan D.B. savunmasında, vatanını seven bir vatandaş olduğunu, olayla ilgili arkadaş kurbanı olduğunu öne sürdü.

Tek hayalinin yargılandığı dosyadan kurtulmak ve askerlik yapmak olduğunu iddia eden sanık, "Beni bu duruma düşüren her kimse hakkımı helal etmiyorum. Benden faydalanıp, kullanmak istediler. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

"DEVLETİMİ VE BAYRAĞIMI SEVİYORUM"

Sanık Sinan Aslan ise terör örgütü PKK'yla bağlantısı olmadığını, İstanbul'a ağabeylerinin yanına okumak için geldiğini belirterek, "Okulumu tamamlamak istiyorum. Devletimi ve bayrağımı çok seviyorum. Beraatimi ve adli kontrol şartıyla tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanıkların avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak için süre veren heyet duruşmayı erteledi.

PARALAR FRANSA'DA YAŞAYAN TERÖRİSTTEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde şüpheli cisim patlaması meydana geldiğine ilişkin emniyete ihbarda bulunulması üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, patlamayı gerçekleştiren sanık Sinan Aslan ve yaşları küçük D.B'nin burada yakalanması, tespit edilen diğer sanıkların gözaltına alınmasıyla soruşturmaya başlandığı kaydediliyor.

İddianamede, 1 Ağustos 2023'te Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 24 Haziran 2023'te Esenler Otogarı'nın etrafındaki otluk alan ile bir giyim mağazasında , 1 Ağustos 2023'te Şile ve Sultangazi Kent Ormanı'nda terör örgütü PKK/KCK tarafından yangın çıkarılmaya çalışıldığı, bu yolla Türkiye'nin zarara uğratılmak istendiğinin tespit edildiği belirtiliyor.

Fransa'da yaşayan "Agit-Lejvan" kod adlı sanık Yusuf Sürer'in terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapması için sanık Mehmet İhsan Güney'e para gönderdiği, sanıklar Fethullah Arslan ve Güney'in de aldıkları talimatla birlikte hareket ettiği anlatılan iddianamede, söz konusu paraların sanıklar Özgür Günez ve Veysel Elboğa aracılığıyla sanık Serhat Doğan'a verildiği aktarılıyor.

KÜÇÜK ÇOCUKLARA MALZEME ALDIRMIŞLAR

İddianamede, Doğan'ın da yaşı küçük çocuklar ile diğer sanıklara talimat vererek, bomba yapımında kullanılacak maytap, kibrit ile küçük yoğurt kutuları gibi malzemeler almalarını istediği, bunlar temin edildikten sonra sanık Yusuf Edis'in talimatıyla patlayıcı ve yanıcı madde düzenekleri oluşturulduğunun belirlendiği, Şirinevler'de örgüt tarafından kiralanan Serhat Doğan'ın yaşadığı evde sanıkların bomba düzeneği hazırladıklarının tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede sanıklar Serhat Doğan, Sinan Aslan, Yusuf Edis, Yusuf Sürer, Alişan Bulut, Fethullah Arslan, Mehmet Emin Yıldırım, Mehmet İhsan Güney, Mehmet Oktay Yılmaz, Muhammet Yanıt, Özgür Günez ve Veysel Elboğa hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "terör amacıyla orman yakma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 16,5'ar yıldan 47'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yaşları küçük D.B, Ç.K. ve B.S. hakkında ise aynı suçlardan 44,5'er yıldan 61,5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.