Kuzey Irak'ta PKK'lı 2 terörist Mehmetçik'e teslim oldu

16 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

16 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Türkiye, PKK/YPG terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor. Sınırda ABD'nin desteğiyle "teröristan" kurma hayalindeki PKK/YPG''de çözülme devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olduğunu açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor.

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."