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Irak'ın kuzeyinde teröre büyük darbe! PKK'lılar etkisiz hale getirildi

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Irak&#039;ın kuzeyinde teröre büyük darbe! PKK&#039;lılar etkisiz hale getirildi
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Gündem Haberleri

Türkiye, Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadeleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde PKK'ya göz açtırmıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan hava harekatıyla teröristlere ait 37 hedefin imha edildiği bölgede bir operasyon daha gerçekleşti.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi - 1. Resim

TERÖRİSTLERE DARBE VURULDU!

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği şu ifadelerle açıkladı:

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi - 2. Resim

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Kahraman komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
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