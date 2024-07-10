Irak'ın kuzeyinde teröre büyük darbe! PKK'lılar etkisiz hale getirildi
Gündem Haberleri
Türkiye, Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadeleri yer aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde PKK'ya göz açtırmıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan hava harekatıyla teröristlere ait 37 hedefin imha edildiği bölgede bir operasyon daha gerçekleşti.
TERÖRİSTLERE DARBE VURULDU!
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği şu ifadelerle açıkladı:
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Kahraman komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.