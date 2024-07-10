Irak'ın kuzeyinde teröre büyük darbe! PKK'lılar etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 10 Temmuz 2024 17:45 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 17:58 - Güncelleme:

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Türkiye, Irak'ın kuzeyini PKK'ya dar ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadeleri yer aldı.