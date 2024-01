Irak'ta saldıran kalleşler yine fırsat kolluyor, Batı’nın piyonu PKK/YPG Suriye’de tuzak kuruyor

16 Ocak 2024 06:26 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 06:31

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Terör örgütü PKK’nın son bir ayda Kuzey Irak ve Suriye’deki üslerimize yönelik kalleş saldırılarının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri bu iki ülkedeki hedefleri hava operasyonlarıyla imha etti. Savaş uçakları, özellikle PKK/YPG’nin silah depolarını, lojistik üslerini, maddi gelir elde ettiği petrol kuyularını ve elektrik santrallerini hedef aldı. Mağaralarda gizlenen teröristlerle birlikte çok sayıda elebaşı da etkisiz hâle getirildi. Hainler, Irak’ta sisten faydalanarak üslerimize saldırı düzenledi. Sahadaki kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, bölücü örgüt Suriye’de çok geniş bir alana yayılan TSK üslerine yönelik eylem planlıyor. MİT ve TSK ise sahadaki gelişmeleri adım adım takip ederek hem tedbir alıyor hem de anında müdahale ediyor. Geçen hafta sonunda Suriye’de sızma girişiminde bulunan kalabalık iki terörist grubu SİHA’lar tarafından vurulmuştu.

SİLAHLAR YER ALTINDA

ABD’den, DEAŞ’a karşı mücadele etme maskesiyle on binlerce tır dolusu silah alan PKK’nın, TSK mevzilerine yakın noktalara büyük çapta yığınak yaptığı öğrenildi. En büyük korkusu SİHA’lar olan bölücü örgüt, eğitimlerini yer altına indirme kararı aldı. Ayrıca eğitim alanlarına koalisyon güçlerinin bayrağını çekerek kendilerini korumak isteyen PKK, bir yandan da üslerimize yakın noktalara yeni tüneller kazıyor. Yeraltı sığınaklarına tonlarca silah saklandı. Rakka ve Deyrizor’da koalisyondan silah alan PKK/YPG bunların kısmını da dağlık alanlarda açtığı tünellerde gizliyor. PKK, bazı baraj bölgelerini de silah deposu olarak kullanıyor.

BATI “ÖZERKLİK” İSTİYOR

Kendini Suriye Demokratik Cumhuriyeti olarak adlandırıp Batı’dan siyasi, maddi ve askerî destek alan PKK/YPG, Afrin, Azez, Resülayn, Tel Abyad, el-Bab ve Cerablus’u da kapsayan korsan bir harita yayınladı. Böylece, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde “Teröristan” kurma hayalini bir defa daha açık ettiler. Türkiye’nin operasyon bölgelerini kendi toprağı gibi gösteren hainler, PYD-YPG-SDG yapılanmasını da ordu olarak değiştirip ilk fırsatta özerk bölge ilan etmenin rüyasını görüyor. Örgüt ele başlarından Salih Müslüm, Türkiye saldırmak için hazırlıkların tamamlandığını, örgütün yönünü bundan sonra TSK noktalarına çevireceğini söyledi. Başta Ayn İsa, Menbiç, Aynel Arap ve Tel Rifat olmak üzere onlarca noktaya füze, uçaksavar, tanksavar ve top bataryaları nakleden PKK, çok sayıda silahı da kritik noktalara yerleştirdi. Sıcak hatta yakın yerlerde birçok fabrika, okul, değirmen, petrol tesisi karargâha dönüştürüldü. Bu binaların altı da kazılarak silah yığıldı. Terör yapılanması ayrıca toplam uzunluğu 200 kilometreye yaklaşan tünel ağını büyüttü.

TEHLİKE BÜYÜYOR

Güvenlik uzmanı emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu’na göre de PKK, Suriye’de eyleme hazırlanıyor. TSK’nın savunma ve güvenlik amaçlı gereken her şeyi yaptığını vurgulayan Tokmakoğlu “İsrail ve Batı ittifakı PKK’ya ‘süreci hızlandır’ talimatı verdi. ABD, Suriye’nin kuzeyini kendi projesi doğrultusunda İsrail için en güvenli duruma getirmeye çalışıyor. Burada kurulacak “Teröristan” silahlandırılıp siyasi ve diplomatik olarak desteklenecek. ABD’nin aklı Pasifik’te. Ancak buraların sorun olmaktan çıkmasını istiyor. Bizim bu noktada Rusya ve İran’la yürüyen süreci bir adım öteye taşıma mecburiyetimiz var. Türkiye’de bazı çevrelerin dile getirdiği “Rusya ve İran yanımızda” algısı doğru değil. PKK’ya sancılı bölgelerdeki varlığını şu an Rusya sağlıyor. İran da aynı misyonu ifa ediyor. Bu noktada Ankara’nın, İran ve Rusya ile devam eden diplomatik-siyasi süreç ittifak niteliğine dönüşecek mi, bunun netleşmesi gerekiyor. Ayrıca geleneksel askerî metotlarla alabileceğimiz mesafeyi aldık. Bundan sonra başka kararların alınması da gerekiyor” şeklinde konuştu. PKK’nın son eylemlerde kullandığı silah, mühimmat ve teçhizat hainlere verilen eğitimi ve askeri desteği gözler önüne seriyor. PKK’nın özerklik ilanını bekleyen Batı ülkelerinin örgütü bu yönde teşvik ettiğini dile getiren Gürsel Tokmakoğlu “Bu noktada tek engel olarak Türkiye’nin varlığı görüyorlar. Tehlike her geçen gün büyüyor ve yaklaşıyor. PKK’nın yapısını değiştirenler onlara siyasi, askeri stratejileri de çiziyor” ifadelerini kulandı.