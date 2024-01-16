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    • - Güncelleme Tarihi:

    Hainleri Suriye’de karanlığa gömdük

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türk savaş uçakları, özellikle PKK/YPG’nin silah depolarını, lojistik üslerini, maddi gelir elde ettiği petrol kuyularını ve elektrik santrallerini bombaladı. 101 stratejik hedef vuruldu. Mağaralarda gizlenen büyük kısmı elebaşı olmak üzere 77 hain etkisiz hâle getirildi.

    Hainleri Suriye’de karanlığa gömdük
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Jetlerimiz, Irak ve Suriye’deki terör hedeflerini bombaladı. Suriye’nin kuzeyinde  YPG’ye ait yedi elektrik  santrali kullanılamaz  hâle getirildi, bölücü  örgüt karanlığa gömüldü. 

    101 HEDEF VURULDU, 77 TERÖRİST İMHA EDİLDİ 

    Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, yurt içinde ve sınır ötesinde görev alan birliklerin komutanlarıyla video-telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki son durumu da şöyle anlattı: Terörle mücadelede tempoyu artırdık. Son sızma girişiminde saldırıya derhâl karşılık verildi. Temas esnasında 23 terörist etkisiz hâle getirildi. Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 101 hedef imha edildi. 77 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskıda, tek bir terörist kalmayıncaya kadar ötesinde mücadelemiz sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TerörTerörist
    Haberler > Gündem > Hainleri Suriye’de karanlığa gömdük
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