Hainleri Suriye’de karanlığa gömdük

16 Ocak 2024 06:36 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 06:42

Jetlerimiz, Irak ve Suriye’deki terör hedeflerini bombaladı. Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye ait yedi elektrik santrali kullanılamaz hâle getirildi, bölücü örgüt karanlığa gömüldü.

101 HEDEF VURULDU, 77 TERÖRİST İMHA EDİLDİ

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, yurt içinde ve sınır ötesinde görev alan birliklerin komutanlarıyla video-telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki son durumu da şöyle anlattı: Terörle mücadelede tempoyu artırdık. Son sızma girişiminde saldırıya derhâl karşılık verildi. Temas esnasında 23 terörist etkisiz hâle getirildi. Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 101 hedef imha edildi. 77 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskıda, tek bir terörist kalmayıncaya kadar ötesinde mücadelemiz sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.