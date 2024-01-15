Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kandil, Batı ve İran’dan yardım dileniyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    TSK bombardımanları sebebiyle ağır kayıplar veren, altyapısı çöken terör örgütü yardım dilenmeye başladı. PKK’nın Suriye ve Irak’ta aldığı darbelerden sonra örgüt içi kavga ve hesaplaşmanın başladığı, son saldırıların başta Zap olmak üzere birçok bölgeyi kaybetme anlamı taşıdığı yönünde tartışmaların yaşandığı rapor ediliyor.

    Kandil, Batı ve İran’dan yardım dileniyor
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Pençe Kilit Harekât bölgesindeki hain saldırıya anında cevap veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye ve Irak’ta icra ettiği kara-hava operasyonları 15 bin kilometrekarelik alanı kapsıyor. Irak’ın kuzeyinde Kandil’e kadar uzanan imha operasyonunda terör geçiş ve üslenme alanları ile vadi giriş ve çıkışları bombalanırken Suriye’de de PKK/PYD’nin silah, eğitim merkezleri hedef alındı. Teröristlerin uzun yıllar eğitim ve silah saklama alanı olarak kullandığı Fransız Lafarge çimento fabrikasını bombalayan Türk ordusu ayrıca Ayn İsa, Menbiç, Derik, Kamışlı, Ayn el-Arap, Tel Rifat, Şeddadi aksında da birçok kritik terör mevziisini imha etti.

    PKK/PYD'NİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Terör örgütü PKK/PYD’nin Ayn İsa bölgesindeki bir toplantısı ve konvoyunun da vurulduğu TSK operasyonlarında El Avde başta olmak üzere çok sayıda petrol üretim alanı, haberleşme ve enerji noktası da kara ve hava bombardımanları ile kullanılamaz hâle getirildi. Operasyonlar sonrası birçok PKK/PYD üst düzey yöneticisinin bölgeden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Örgütün sözde sözcüsü Mahmut Nuri de kaçmaya çalışırken aracı isabet aldı ve ağır yaralandı.

    DEFALARCA YARDIM ÇAĞRISI YAPTILAR

    TSK bombardımanları sebebiyle örgütün uluslararası Koalisyon yönetimine defalarca yardım çağrısı yaptığı tespit edildi. PKK, TSK’nın operasyonları ile vurulan noktaları Koalisyon ve Esad’a ait merkezler olarak göstermeye çalışırken terör elebaşı Duran Kalkan ise İran’dan destek istedi.  PKK’nın Suriye ve Irak’ta aldığı darbelerden sonra örgüt içi kavga ve hesaplaşmanın başladığı, son saldırıların başta Zap olmak üzere birçok bölgeyi kaybetme anlamı taşıdığı yönünde tartışmaların yaşandığı rapor ediliyor. Öte yandan son terör saldırılarını Ermeni asıllı “Haki Armanc” isimli teröristin yönettiği öğrenildi. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TeröristPkkPydSaldırıSuriyeIrakOperasyon
    Haberler > Gündem > Kandil, Batı ve İran’dan yardım dileniyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Terör örgütü PKK'yı ininde vuruyoruz, 23 günde 256 terörist etkisiz - GündemTerör örgütü PKK'yı ininde vuruyoruz, 23 günde 256 terörist etkisizBağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladı - GündemBağrımıza bastık! Şehitleri on binler uğurladıDepremzedeler 11 aydır kayıp yakınlarını arıyor, hiç değilse bir mezarları olsun - GündemDepremzedeler 11 aydır kayıp yakınlarını arıyor, hiç değilse bir mezarları olsunIrak ve Suriye'ye peş peşe hava harekatı! 24 terör hedefi daha imha edildi - GündemIrak ve Suriye'ye peş peşe hava harekatı! 24 terör hedefi daha imha edildiHopörlerden gelen çağrıyla vatandaşlar harekete geçti... Bir ilçe kırmızı beyaza büründü - GündemHopörlerden gelen çağrıyla vatandaşlar harekete geçti... Bir ilçe kırmızı beyaza büründüBeyoğlu'nda sır olay! Norveçli ve Yunan turistlerin kiraladığı eve giren görevli ekipleri alarma geçirdi - GündemBeyoğlu'nda sır olay! Norveçli ve Yunan turistlerin kiraladığı eve giren görevli ekipleri alarma geçirdiŞehidimizin son paylaşımı yürekleri sızlattı, 'Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın...' - GündemŞehidimizin son paylaşımı yürekleri sızlattı, 'Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın...'Irak'ın kuzeyinde Metina ve Gara'ya operasyon! 10 terörist etkisiz - GündemIrak'ın kuzeyinde Metina ve Gara'ya operasyon! 10 terörist etkisizMİT'ten Suriye'ye nokta operasyon! Terör inleri yerle bir edildi - GündemMİT'ten Suriye'ye nokta operasyon! Terör inleri yerle bir edildiMeclis'te ‘Terörle mücadele’ oturumu! Bakan Fidan ve Güler vekilleri bilgilendirecek - GündemMeclis'te ‘Terörle mücadele’ oturumu! Bakan Fidan ve Güler vekilleri bilgilendirecek
    Sonraki Haber Yükleniyor...