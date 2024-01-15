Terör örgütü PKK'yı ininde vuruyoruz, 23 günde 256 terörist etkisiz

15 Ocak 2024 06:31 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 06:34

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) ve İçişleri Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde 22 Aralık’taki ilk sızma girişiminden bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda teröristlere ağır darbe vurdu. 23 günde gerçekleşen üç hain saldırı sonrasında da Mehmetçiğin kanını yerde bırakmayan TSK, sınır ötesine hava harekâtlarıyla 159 hedefi vurdu. Suriye’nin kuzeyinde dün saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist öldürüldü. TSK’nın 22 Aralık’tan beri yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 256 terörist etkisiz hâle getirilirken, aralarında sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi ve depolardan oluşan hedefler başarı ile imha edildi.

PKK’NIN SÖZDE İSTİHBARATÇISI ETKİSİZ

MİT ise ilk saldırı sonrasında Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla sözde üst düzey 14 teröristi etkisizleştirdi. Dün de ​MİT Suriye’de, PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda Terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti. Ayrıca Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terörist “Redur Baz” kod adlı Hasan Seburi, Irak’ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hâle getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütüne geçen yıl İran’dan katılıp, istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı belirlenen terörist Seburi, Irak’ın Süleymaniye kentindeki faaliyetlerinin tespit edilmesinin ardından nokta atışıyla etkisizleştirildi.

22 Aralık’taki ilk saldırının ardından harekete geçen MİT, sözde sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK’ya ait Suriye Ayn el-Arab, Kamışlı ve Amude’deki tesisleri imha etti, 50’ye yakın hedefi vurdu.

126 HESAP TESPİT EDİLDİ

Saldırının ardından yurt içinde operasyonlarını artıran İçişleri Bakanlığı da Cudi ve Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 timi sahaya indirdi. 518 jandarma personelinin katıldığı Kahramanlar 42 operasyonu hâlen devam ediyor. Bu arada terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit eden bakanlık, yurt dışında olduğu belirlenen 104 şüpheli hakkında adli işlemler başlattı. Yurt içinde olduğu tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalanırken 8’iyle ilgili çalışmalar ise sürüyor. Daha önce yapılan operasyonlarda da terör örgütüne üye olan, faaliyetlerde bulunan, gençlik yapılanması içerisinde yer alan, propagandasını yapan ve finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalanmıştı.