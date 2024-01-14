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    Irak'ın kuzeyinde Metina ve Gara'ya operasyon! 10 terörist etkisiz

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Irak'ın kuzeyinde Metina ve Gara'ya gerçekleştirilen ani hava harekatlarında 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Terör inlerini tek tek vuran Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine ani hava harekatı gerçekleştirdi. Bölgede huzuru sağlamak ve terörün kökünü kurutmak isteyen 'çelikten pençeler', çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

    Ani hava harekatlarına dair detaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, Metina ve Gara'da 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    "İNLERİNİ PARAMPARÇA EDECEĞİZ" MESAJI

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

    SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ 7 TERÖRİST ETKİSİZ

    Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MsbTerörist
    Haberler > Gündem > Irak'ın kuzeyinde Metina ve Gara'ya operasyon! 10 terörist etkisiz
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