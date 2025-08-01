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Cumartesi bankalar açık mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumartesi bankalar açık mı?
Cumartesi, Hafta Sonu, Bankalar, EFT, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumartesi günü banka işlemi yapması gereken vatandaşlar, "Cumartesi bankalar açık mı? sorusunun cevabı araştırıyor. Havale, EFT, kredi işlemleri veya bireysel bankacılık hizmetleri şu an için şubeye gitmeyi planlayanlar, bankaların çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, 20205 yılı itibarıyla Cumartesi günleri bankaların çalışma düzeni...

Cumartesi günü banka işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, "Cumartesi bankalar açık mı?" sorusuna cevap arıyor.

Özellikle EFT, havale, kredi başvurusu ya da bireysel bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, şubelerin hafta sonu açık olup olmadığına dair araştırma yapıyor. 

Cumartesi bankalar açık mı? Mesai saatleri belli oldu - 1. Resim

CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar, Cumartesi günü kapalıdır.  Kamu ve özel sektör bankalarından çoğu hafta içi yani Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri hizmet veriyor. Bu nedenle bankaları geneli Cumartesi günü açık değildir.

Hafta içi bankalar  09:00 - 12.30 arası ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi bankalar açık mı? Mesai saatleri belli oldu - 2. Resim

AVM'LERDE CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Genel olarak Türkiye'deki bankalar Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ancak bazı AVM'lerde yer alan banka şubeleri Cumartesi günleri sınırlı saatlerde açık olabilme ihtimali vardır. 

Cumartesi bankalar açık mı? Mesai saatleri belli oldu - 3. Resim

EFT VE HAVALE CUMARTESİ YAPILIR MI?

EFT işemleri sadece hafta içi mesai saatlerinde  gerçekleşir. Cumartesi günü gerçekleştirilen EFT'ler bir sonraki iş gününde işleme alınır. 

Havale işlemleri ise aynı banka içinse her an yapılabilir. Yani Cumartesi günü hava işlemleri 7/24 gerçekleşir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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