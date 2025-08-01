Cumartesi günü banka işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, "Cumartesi bankalar açık mı?" sorusuna cevap arıyor.

Özellikle EFT, havale, kredi başvurusu ya da bireysel bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, şubelerin hafta sonu açık olup olmadığına dair araştırma yapıyor.

CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar, Cumartesi günü kapalıdır. Kamu ve özel sektör bankalarından çoğu hafta içi yani Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri hizmet veriyor. Bu nedenle bankaları geneli Cumartesi günü açık değildir.

Hafta içi bankalar 09:00 - 12.30 arası ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

AVM'LERDE CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Genel olarak Türkiye'deki bankalar Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ancak bazı AVM'lerde yer alan banka şubeleri Cumartesi günleri sınırlı saatlerde açık olabilme ihtimali vardır.

EFT VE HAVALE CUMARTESİ YAPILIR MI?

EFT işemleri sadece hafta içi mesai saatlerinde gerçekleşir. Cumartesi günü gerçekleştirilen EFT'ler bir sonraki iş gününde işleme alınır.

Havale işlemleri ise aynı banka içinse her an yapılabilir. Yani Cumartesi günü hava işlemleri 7/24 gerçekleşir.