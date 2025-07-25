Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık mı? Cumartesi pazar çalışma saatleri merak ediliyor

“Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık mı?” sorusu milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamak isteyen sürücüler, 26 Temmuz Cumartesi ve 27 Temmuz Pazar günü nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını merak ediyor.

Resmi dairelerde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olup olmadığını merak ediyor. Adres değişikliği, kimlik çıkartma, ehliyet yenileme gibi pek çok işlem nüfus müdürlüklerinde gerçekleştiriliyor.

Peki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 26 Temmuz Cumartesi ve 27 Temmuz Pazar günü açık mı?

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA SAATLERİ

Nüfus müdürlüklerinde mesai genellikle sabah saat 08.30'da başlıyor. 12.30'da öğle yemeği arası veriliyor. 13.30'da tekrar mesaiye dönülüyor. Mesai 16.30'da sona eriyor.

Ehliyet yenileme ile ilgili yoğunluklar sebebiyle il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor. Vatandaşların işlemlerini sorunsuz gerçekleştirebilmeleri adına sabah erken saatlerde nüfus müdürlüklerine gitmeleri tavsiye ediliyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HAFTA SONU AÇIK MI?

Çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendiren yeni tip sürücü belgesine geçiş süreci nedeniyle nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olabiliyor.

Edinilen bilgiye göre, 26 Temmuz Cumartesi günü çok sayıda il ve ilçede nüfus müdürlükleri saat 08.40 ile 16.40 civarında açık olacak. Pazar günü ise nüfus müdürlüklerinin kapalı olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar ALO 199 çağrı merkezini arayarak yaşadığı ilçede hafta sonu nüfus müdürlüğünün açık olup olmadığını öğrenebiliyor.