Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı? Geciken 500 kat fazla ödeyebilir

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde geri sayım başladı. Eski tip sürücü belgeleri için son tarih yaklaşırken, ehliyet yenileme süresinin uzayıp uzamadığı merak ediliyor. Belirlenen tarihten sonra yeni tip sürücü belgesine yapılan ödemelerde ücret 500 kat artacak.

Trafikte aktif araç kullanan milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde sona geliniyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından yapılan açıklamada, ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmişti. Bu tarihten itibaren eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILACAK MI?

Ehliyet yenileme işlemleri için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, eski tip sürücü belgeleriyle araç kullanamayacak. Geçersiz ehliyetle trafiğe çıkılması durumunda sürücülere idari para cezası uygulanacak. Yeni tip ehliyete geçiş süresinin yeniden uzatıldığına dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için sürücüler NVİ’nin resmi sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak işlemlerini tamamlayabilir. Randevu tarihinde gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunulan ilçe nüfus müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru tamamlandığında vatandaşlara geçici sürücü belgesi veriliyor. Yeni tip ehliyetler de PTT kargo aracılığıyla sürücülerin adreslerine teslim ediliyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyet yenileme işlemini yapan sürücüler sadece 15 TL ücret ödüyor. Bu ücretin 2 TL’si Vakıf Hizmet Bedeli, 13 TL’si ise Değerli Kağıt Bedeli olarak tahsil ediliyor. Ancak, 1 Ağustos 2025 tarihinden sonra yeni ücret tarifesi uygulanacak. Buna göre B sınıfı ehliyet için yenileme bedeli 7 bin 438 TL’ye yükselecek. Bu da yaklaşık 500 katlık bir ücret artışı anlamına geliyor.