Vantilatör fiyatlarına 1 haftada yüzde 90 zam mı geldi? Klima alamayan vatandaşlar yöneliyor

Aşırı sıcakların etkisini gösterdiği Türkiye'de vantilatör fiyatları gündemde. Vatandaşlar “Vantilatör fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?” sorularına cevap arıyor. Sosyal medyada “vantilatör fiyatlarına yüzde 90 zam” iddiası dolaşıyor. Peki son 1 haftada vantilatör fiyatlarına yüzde 90 oranında zam mı yapıldı? İşte 25 Temmuz 2025 itibariyle güncel fiyatlar...

Sıcak hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına alırken, serinleme arayışındaki vatandaşlar vantilatör ve taşınabilir klima gibi çözümlere yöneliyor. 25 Temmuz 2025 Cuma günü itibariyle ortalama bir klima fiyatının 25-30 bin TL'yi bulması nedeniyle vantilatörlere olan ilgi artıyor.

Bununla birlikte, son günlerde vantilatöre bir hafta içerisinde yüzde 90 oranın zam geldiği iddia ediliyor. Peki gerçekten de vantilatör fiyatlarına 1 haftada yüzde 90 zam mı yapıldı? Gelin birlikte inceleyelim...

VANTİLATÖRDE ORTALAMA FİYATLAR NE KADAR?

25 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye genelinde vantilatör fiyatları model ve markaya göre değişmekle birlikte ortalama bin 213 TL seviyesinde seyrediyor.

Öne çıkan bazı markalarda ise global vantilatör modelleri ortalama 3 bin 250 TL olarak görülürken, raks vantilatör fiyatları da ortalama bin 731 lira civarında.

VANTİLATÖR FİYATLARINA 1 HAFTADA YÜZDE 90 ZAM MI GELDİ?

Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli haber sitelerinde “vantilatör fiyatlarına bir hafta içerisinde yüzde 90 zam geldi” şeklinde iddialar ortaya atıldı.

23 Temmuz'da 1 milyon 211 bin 289 megavatsaatle günlük elektrik tüketim rekorunun kırıldığı Türkiye'de klima alacak durumu olmayan vatandaşların vantilatörlere yöneldiği görülüyor. Sosyal medya ise vantilatör fiyatlarına yüzde 90 oranında zam yapıldığı iddiasıyla çalkalanıyor. Satıcılara yöneltilen iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut satış fiyatlarında ise yüzde 90 oranında bir değişim söz konusu değil.