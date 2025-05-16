İş insanı Kemal Şahin tutuklandı! İnşaat ruhsatları inceleniyor

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesi belediyeden istenmişti.

Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta "rüşvet verme" suçundan gözaltına alınan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kemal Şahin, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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1 OCAK 2015-7 MAYIS 2025 ARASI İNŞAAT RUHSATLARI İSTENDİ

Soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesi'nce hazırlanarak, emniyete teslim edilmesi istenmişti.

KEMAL ŞAHİN KİMDİR?

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Taşlıpınar Köyü’nde dünyaya geldi. Devlet bursuyla Almanya’ya gidip, mühendislik öğrenimi gördü. 1982 yılında Aachen’da kurduğu hediyelik eşya dükkanını yıllar içerisinde büyütüp, "Santex Moden GmbH" toptan ve perakende firmasını kurarak, Şahinler Holding'in temellerini de burada attı. 1 milyar dolar cirosu ve 10 bin çalışanı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Şahinler Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.