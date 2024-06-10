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İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1&#039;i ağır 27 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli Kartepe'de işçi taşıyan servis ile damperli tır kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1'i ağır 27 kişi yaralandı.

Bu sabah saat 08.30 sıralarında Ketenciler mevkisinde M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı Otokar marka servis ile H.Y. hakimiyetindeki 34 TY 0867 plakalı damperli kamyon kafa kafaya çarpıştı.

İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı - 1. Resim

27 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüs şoförü M.D. ve 26 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve trafik ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkılan şoför M.D., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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