İstanbul'da dolandırıcılar 78 yaşındaki emekli kimyageri dolandırdı. Şüpheliler, kimyager E.G.H'ye 'isminin terör örgütü listesinde olduğunu' belirterek, buradan çıkarılması için para talep etti. Mağdur vatandaşa evini sattıran dolandırıcılar, parça parça halinde yaklaşık 15 milyon lirayı E.G.H'den aldı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da, 78 yaşındaki emekli kimyagerin yaklaşık 15 milyon lira dolandırılmasına ilişkin gözaltına alınan toplam 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş’ta oturan emekli kimyager E.G.H. isimli kadının telefonla aranıp dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

'İsmin terör listesinde' yalanı yine ocak söndürdü: Evini sattı, 15 milyon lirayı elleriyle verdi

TERÖR LİSTESİ YALANI YİNE OCAK SÖNDÜRDÜ

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurun isminin terör örgütü listesinde yer aldığını belirterek, buradan çıkarılması için para talep ettikleri belirlendi.

'İsmin terör listesinde' yalanı yine ocak söndürdü: Evini sattı, 15 milyon lirayı elleriyle verdi

EVİNİ SATTIRDILAR, MİLYONLARINI ALDILAR

Şüphelilerin bir parkta buluştukları mağdurdan 120 bin dolar aldıkları, daha sonra E.G.H'nin Eyüpsultan'daki evini sattırıp elde edilen 6 milyon 750 bin lirayı farklı banka hesaplarına gönderttikleri, mağdurun yaklaşık 15 milyon lirasını aldıkları tespit edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı 9 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan zanlıların parka çağırdıkları mağdurdan parayı elden teslim aldıktan sonra kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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