Isparta'da annesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

İsrail Gazze'ye ölüm yağdırdı! En az 210 kişi hayatını kaybetti

İsrail Gazze'ye ölüm yağdırdı! En az 210 kişi hayatını kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde annesinin kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sürücü anne ise kazadan yaralı olarak kurtarıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Çay Köyü- Ağılköy arası Kapız Boğazı mevkiinde Şevkiye K. yönetimindeki 32 NB 313 plakalı traktör yoldan çıkıp devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından traktörde yolcu olarak bulunan Erhan Karabay'ın (8) olay yerinde hayatını kaybettiği, annesi Şevkiye K.'nın ise yaralandığı belirlendi.

ANNE YARALANDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Erhan Karabay'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Anne Şevkiye K. ise Eğirdir Kemik Hastanesinde tedavi altına alındı.