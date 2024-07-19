Isparta’da patpat ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Isparta'da otomobil ile patpatın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, Isparta'nın Senirkent İlçesine bağlı Üçyol mevkindeki Turgaylar Soğuk Hava Deposu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (53) idaresindeki otomobil ile R.K. hakimiyetinde (50) olan patpat ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan S.G. (32), A.S.Ö. (13), İ.E.D. (12) yaralandı.

71 YAŞINDAKİ SÜLEYMAN KÖSE CAN VERDİ

Patpatta yolcu olarak bulunan Süleyman Köse (71) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.