İsrail için casusluk davasında MİT raporu mahkemeye sunuldu: Cinayet ve adam kaçırma tasarladılar

7 Aralık 2023 02:54 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 02:59

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Duruşmada, yargılamaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Millî İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) istenen rapor dava dosyasına girdi. Raporda, İsrail İstihbarat Servisi’nin istihbari metodlar kullanarak para karşılığında bilgi aldığı bir dedektiflik şebekesi kurduğu aktarıldı.

İstihbarat servisinin özel dedektif Selçuk Küçükkaya’nın şebekesi vasıtasıyla kamu kurumlarından elde ettikleri gizli verileri de kullanarak Türkiye’de cinayet, adam kaçırma, tehdit ve şantaj gibi suçları işlemeyi tasarladığı ifade edildi.

DEVLETİN İÇ VE DIŞ SİYASAL YARARLARINA TEHDİT

Ayrıca, elde edilen bilgiler ve muhtemel neticeleri dikkate alındığında, Türkiye topraklarında bulunan yabancı şahısların kişisel verilerinin korunamadığı, can güvenliğinin sağlanamadığı gibi hususlarda uluslararası kamuoyunda bir algı oluşturulduğu anlatılan raporda, Türkiye’de üçüncü ülke unsurlarınca organize edilen bu tip faili meçhul yasa dışı eylemlerin, Türkiye’nin yabancı ülkelerin operasyon alanı olduğu algısına yol açtığı, bu durumun devletin iç ve dış siyasal yararlarına tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerini dinleyip dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.