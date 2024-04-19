İstanbul Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında 3 ev yıkıldı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan toprak kayması, Yıldıztabya Mahallesi'nde gerçekleşti. 3 ev kullanılamaz hale geldi. Tedbir amaçlı olarak bölgede yaşayan 70 kişi tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi. Detaylar şu şekilde aktarıldı...
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen toprak kayması faciasında 14 gecekondu etkilendi. Bunlardan 3'ü kullanılamaz hale geldi.
GAZİOSMANPAŞA'DA NE OLDU?
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan toprak kayması faciasıyla ilgili olarak yetkililer açıklamalarda bulundu. Saat 19.30 sularında Yıldıztabya Mahallesi'nde bulunan Bahadır Sokak'ta meydana gelen toprak kayması sonucunda 14 gecekondu etkilendi. Toprak kayması nedeniyle 3 ev kullanılamaz hale geldi.
GAZİOSMANPAŞA SON DURUM
Olayın yaşandığı bölgede yaşayan 70 kişi, tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. AFAD ekipleri de olay yerine sevk edildi. Neyse ki, olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, yetkililer bölgede gerekli incelemeleri sürdürüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi