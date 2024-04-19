İstanbul Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında 3 ev yıkıldı

Düzenleyen: Betül Tokkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Nisan 2024 21:46 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 21:57 - Güncelleme:

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Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan toprak kayması, Yıldıztabya Mahallesi'nde gerçekleşti. 3 ev kullanılamaz hale geldi. Tedbir amaçlı olarak bölgede yaşayan 70 kişi tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi. Detaylar şu şekilde aktarıldı...