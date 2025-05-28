İstanbul Havalimanı'na 4. pist geliyor! 2026'da tamamlanacak

Dünyanın en büyük ulaşım merkezlerinden olan İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım başladı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, 4. pistin 2026'nın ortalarında tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, havalimanında inşaat çalışmaları devam eden 4. pistte ciddi manada ilerleme sağladıklarını belirterek, "Yatırımın önemli bir kısmı tamamlandı. Önümüzdeki yılın ortasında tamamlamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra otel ve genel havacılık terminali yatırımımız var. Onlar da bu sene içinde tamamlayacağımız yatırımlar." dedi.

İGA'nın, çalışanların katılımıyla bu yıl 6'ıncısını düzenlediği "Skywalkers" etkinliği, havalimanının otopark alanında yapılıyor.

İGA'nın CEO'su Bilgen, etkinlik kapsamında düzenlenen Beyazıt Öztürk'ün programına konuk oldu. Programda Bilgen'e, ilkokul arkadaşı eski milli futbolcu Tufan Aydın forma ile okul yıllarında çektirdikleri bir fotoğrafı hediye etti.

İGA'nın iki çalışanının çeşitli alanlarda yeteneklerini sergiledikleri programda, şarkıcı Ümit Sayın ve Reyhan Karaca da konser verdi.

BU YILI 85 MİLYON YOLCU RAKAMINA YAKLAŞTIĞIMIZ BİR YIL OLARAK HEDEFLEDİK"

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Bilgen, "Skywalkers"ın geleneksel etkinlikleri haline geldiğini ifade etti.

Yıl boyunca çok sıkı çalıştıklarını belirten Bilgen, "Ekip arkadaşlarımızla beraber hem geçen yılın başarısını kutladığımız hem de takip eden yıla motive olduğumuz bir etkinlik. 2 gün boyunca devam edecek. Çok güzel başladı, enerjisi çok yüksek. Arkadaşlarımızı ağırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bilgen, İstanbul Havalimanı'nda devam eden yatırımlara ilişkin şunları söyledi: