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    • Haberler > Gündem > İstanbul Havalimanı'nda annesi üzerinden propaganda yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

    İstanbul Havalimanı'nda annesi üzerinden propaganda yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul Havalimanı&#039;nda annesi üzerinden propaganda yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı
    İstanbul Havalimanı, İstanbul Valiliği, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Havalimanı'nda dili nedeniyle annesinin mağdur olduğu ve bekletildiği yönünde çektiği videoyu yayınlayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

    Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat'ta annesinin lisanı sebebiyle kendini anlatamadığını, 2,5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini öne sürerek video çeken kişinin, bu iddialarının doğru olmadığı tespit edildi. Savcılık, bu kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

    İstanbul Havalimanı'nda annesi üzerinden propaganda yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

    VALİLİK: PROPAGANDA AMAÇLI

    İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı belirtilmişti.

    Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşa, uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar hizmet verildiği belirtilen açıklamada, süreç şöyle anlatılmıştı:

    "TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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