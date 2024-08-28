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Göz gözü görmüyor! İstanbul sağanak yağışa teslim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü.

Göz gözü görmüyor! İstanbul sağanak yağışa teslim - 3. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Göz gözü görmüyor! İstanbul sağanak yağışa teslim - 1. Resim

TEDBİR UYARISI

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Göz gözü görmüyor! İstanbul sağanak yağışa teslim - 2. Resim

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞMUR BAŞLADI

Meteoroloji radarından alınan bilgilere ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yağış sonrasında İstanbul trafiğindeki yoğunluk yüzde 63 olarak gözlemlendi. (Saat 11.40)

Yağışın saat 10.00-15.00 arasında yağması beklendiği duyuruldu. Kent genelinde sağanak yağış etkili oldu.

Göz gözü görmüyor! İstanbul sağanak yağışa teslim - 4. Resim

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış başladı. Bahçelievler’de yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Evlerin balkonlarına dolu ile doldu. Caddeler sağanak nedeniyle adeta göle döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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