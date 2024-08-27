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İstanbul sağanak yağışa teslim! Caddeler göle döndü, tramvay seferleri durduruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi göle dönerken, Kabataş'ta tramvay seferleri ise durduruldu. Sürücü ve yayalar zor şartlar altında ilerledi.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Caddeler göle döndü, tramvay seferleri durduruldu - 1. Resim

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin turistik yerlerinden Sultanahmet'te de sağanaktan korunmaya çalışan bazı turistler meydandaki ağaçlar ile seyyar mısır satıcılarının tentelerinin altına sığındı, kimileri ise yağmur altında fotoğraf çektirdi.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Caddeler göle döndü, tramvay seferleri durduruldu - 2. Resim

GÜLHANE PARKI SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak yağış nedeniyle Gülhane Parkı'nın girişi sular altında kaldı. Kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar su ile kaplanırken, bazı araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Caddeler göle döndü, tramvay seferleri durduruldu - 3. Resim

İSTİKLAL CADDESİ SAĞANAK SONRASI GÖLE DÖNDÜ

Yapılan uyarıların ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Hızla yağan yağmur olumsuzlukları beraberinde getirdi. Sağanak yağış nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Caddeler göle döndü, tramvay seferleri durduruldu - 4. Resim

TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Yoğun yağıştan dolayı Karaköy’de bazı işyerlerini su basarken, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi. Öte yandan, Kabataş tramvay yolu sağanak yağışla beraber su kanalına dönünce seferler durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Caddeler göle döndü, tramvay seferleri durduruldu - 5. Resim

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan bir başka duyuruda ise hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin bir süre Eminönü-Bağcılar arasında yapıldığı, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise seferlerin Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirdi.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Caddeler göle döndü, tramvay seferleri durduruldu - 5. Resim

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre de bugün 07.00 ila 12.00 saatlerinde kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuluyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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