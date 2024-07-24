İstanbul ve Samsun'dan kahreden haber! Kaderleri aynı oldu...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Temmuz 2024 09:18 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 10:22 - Güncelleme:

Samsun, İstanbul, Boğulma, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Aşırı sıcaklar tüm yurtta etkisini sürdürürken vatandaşlar serinlemek için kendilerini sulara attı. Son zamanlarda boğulma vakalarında görülen artış dikkat çekti. İki acı haber daha geldi, biri İstanbul diğeri Samsun...