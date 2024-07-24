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İstanbul ve Samsun'dan kahreden haber! Kaderleri aynı oldu...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, İstanbul, Boğulma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aşırı sıcaklar tüm yurtta etkisini sürdürürken vatandaşlar serinlemek için kendilerini sulara attı. Son zamanlarda boğulma vakalarında görülen artış dikkat çekti. İki acı haber daha geldi, biri İstanbul diğeri Samsun...

Samsun'da serinlemek için denize giren bir kadın boğularak hayatını kaybetti. Olay, Terme ilçesinde meydana geldi. Denize giren Yücenur Tutuş (39), boğulma tehlikesi geçirdi. Baygın halde denizden çıkartılan kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 

İstanbul ve Samsun'dan kahreden haber! Kaderleri aynı oldu... - 1. Resim

HENÜZ 20 YAŞINDAYDI...

Bir acı haber de İstanbul'dan geldi. 18 Temmuz’da Sarıyer'de İBB’ye ait İSTMARİN Tarabya Marina’da denize giren Serhat Hasanoğlu (20) boğulma tehlikesi geçirmişti.

AKINTIYA KAPILIP MARİNANIN ALTINDA MAHSUR KALDI

Hasanoğlu, yüzdüğü esnada akıntıya kapılarak Marina’nın altına girip mahsur kalmıştı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan genç Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Serhat Hasanoğlu 4 gün sonra hayatını kaybetti. Hasanoğlu’nun memleketi Ağrı’da toprağa verileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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