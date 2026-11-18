İstanbul Başakşehir'de 5 şüpheli, gündüz saatlerinde bir kablo toptancısının önüne minibüsle gelerek yaklaşık 1,5 milyon liralık kablo çaldı. İşletmeye ait forklifti kullanarak 2 makara kabloyu araçlarına yükleyen şüpheliler, esnafın bağırması üzerine kaçtı. Aynı işletmenin 4 ay önce de benzer yöntemle soyulduğu öğrenildi.

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İstanbul Başakşehir'de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde gündüz saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı pes dedirtti. Öne sürülene göre, minibüsle bir kablo toptancısının önüne gelen 5 şüpheli, yaklaşık 15-20 dakika çevreyi gözetledikten sonra işletmeye ait forklifti kullanıp piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 2 makara kabloyu araçlarına yükleyip kaçtı. İşletme sahibi ve çevredeki esnafın dükkânlarında olduğu esnada yaşanan hırsızlık, bir vatandaşın "Hırsız var" diye bağırmasıyla fark edildi. Şüphelilerin kabloları minibüse yükleyerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, aynı işletmenin yaklaşık 4 ay önce de benzer biçimde soyulduğu öğrenildi.

Olay, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bedrettin Dalan Bulvarı üstündeki bir plazanın önünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, plazanın alt katında faaliyet yapan kablo toptancısının önüne minibüsle gelen şüpheliler, bir süre çevreyi gözlemledi. Yaklaşık 15-20 dakika bekleyen kişilerden biri, işletmenin önünde olan ve işletmeye ait olan forklifti kullanarak kablo makaralarını minibüsün yanına taşıdı. Sonrasında araçtan inen diğer 4 şüpheliyle beraber 2 makara kablo minibüse yüklendi. İşletmelerin açık olduğu ve çevrede esnafın olduğu esnada rahat tavırlarla hareket eden şüpheliler, kabloları araca yükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

İstanbulda akılalmaz hırsızlık! Kendi forkliftleriyle milyonluk kabloları çaldılar

İŞLETMENİN FORKLİFTİNİ KULLANDILAR

Hırsızlık esnasında işletme sahibi Hanifi Kartal'ın da dükkânında olduğu bildirildi. Şüphelilerin hareketlerinden şüphelenen komşu esnaf, son kablo makarasının araca yüklendiği esnada hırsızlığı fark ederek bağırmaya başladı. Sesleri duyan işletme sahibi ve çevredeki vatandaşlar minibüsün peşinden koşsa da hızla kaçan şüphelilere yetişemedi. Gün ortasında yaşanan hırsızlıkta, işletmenin kendi forkliftinin kullanılması dikkat çekti. Şüphelilerin makaraları taşıdığı, minibüse yüklediği ve olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte taraftan kablo toptancısının yaklaşık 4 ay önce de benzer bir hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldığı belirlendi. İşletme sahibi Hanifi Kartal, önceki olayda da dükkânın önündeki 4 makara kablonun çalındığını söyledi. İkinci defa aynı yöntemle hırsızlık olması sonrasında büyük şaşkınlık yaşayan Kartal, son olayda maddi zararlarının yaklaşık 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 500 bin TL arasında olduğunu belirtti. Olayın sonrasında polise başvuran işletme sahibi, şüphelilerin yakalanmasını istedi.

İstanbulda akılalmaz hırsızlık! Kendi forkliftleriyle milyonluk kabloları çaldılar

"1,5 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR"

Yaşananları aktaran Kartal, "Sabahleyin gelmiş hırsız arkadaşlarımız, minibüsü buraya yanaştırmışlar. Yaklaşık 15-20 dakika çevreyi gözlüyorlar. Sonra dükkânın önündeki makaraları almak için bizim forkliftimizi çekip minibüse yanaştırıyorlar. Bir kişi kabloları yanaştırdıktan sonra aracın içerisinden 4 kişi daha iniyor, kabloları minibüse atıp basıp kaçıyorlar. O esnada hepimiz buradayız, komşum da burada. Hatta komşum şüphelenmiş, son makarayı araca yükledikleri sırada 'Hırsız var' diye bağırmış. Yetiştik ama adamlar basıp kaçtı, gittiler. Daha önce de yaklaşık 4 ay önce geldiler. O zaman da yine bu kapının önünden 4 makara kablo aldılar. Burası bir plazanın önü. Nasıl oluyor, anlayamıyorum. Geliyorlar, buradan alıp gidiyorlar, biz de hiçbir şey yapamıyoruz. Kendi malımızı kendi iş makinemizle çalıyorlar. Polise gittik, şikâyetçi olduk, ifademizi verdik. İlgileneceklerini söylediler, inşallah bulurlar. Tahmini zararımız 1 milyon 250 bin ile 1,5 milyon lira civarında. Tam metraj belli değil çünkü makaralardaki kabloların bir kısmı daha önce kullanılmıştı. Bundan sonra kapının önüne mal koymamaya gayret edeceğiz ya da zincirleyip koyacağız. Ben de bilmiyorum artık ne yapacağız" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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