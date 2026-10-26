İstanbul'da alarm veren tahmin! Valilik 5 ilçeyi tek tek açıkladı

Meteoroloji, İstanbul dahil 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Valilik, kentte bu gece başlayıp yarın kuvvetlenecek sağanağa karşı uyarırken en çok yağış beklenen 5 ilçeyi de tek tek sıraladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul Valiliği de kentte bu gece başlayıp yarın etkisini artırması beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

MUĞLA'YA TURUNCU KOD

MGM'nin yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre Muğla için turuncu kodlu uyarı verilirken Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

27 Ekim 2026 sarı ve turuncu kod ile uyarı alan iller

İSTANBUL'UN İLÇELERİNE TEK TEK UYARI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte bu gece beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği bildirildi.

Yağışların kent genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram, kuzey ilçelerinden Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan ve Şile'de ise metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında düşmesinin beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla, zaman zaman ise saatte 70 kilometreye ulaşan kısa süreli fırtına şeklinde eseceği kaydedildi.

Valilik ayrıca yağışla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ve mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceğini bildirdi.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara Bölgesi'nde Sakarya ve Bilecik hariç olmak üzere, Aydın ve Antalya çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Muğla çevrelerinde ise yağışların şiddetli ve yer yer aşırı olacağı öngörülüyor.

27 Ekim 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

SICAKLIK DÜŞECEK, RÜZGAR KUVVETLENECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Muğla kıyılarında ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının yer yer saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

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