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İstanbul'da derbi öncesi trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 72'ye çıktı

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İstanbul’da Beşiktaş-Başakşehir ve Galatasaray-Fenerbahçe maçları öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı. Stadyum çevreleri ve ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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İstanbul'da bugün oynanacak Beşiktaş-Başakşehir ve Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmaları öncesinde trafik yoğunluğu erken saatlerde arttı. Stadyumlara ulaşımı sağlayan güzergâhların yanı sıra kent genelindeki ana arterlerde de yoğunluk yaşandı.

İstanbulda derbi öncesi trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 72ye çıktı
Başlık Resmiİstanbulda derbi öncesi trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 72ye çıktı

Trendyol Süper Lig kapsamında saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş-Başakşehir, saat 21.00’de ise RAMS Park’ta Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak. Maçlar öncesinde özellikle Beşiktaş ve Seyrantepe çevresindeki yollarda trafik yoğunluğu görüldü.

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İş çıkış saatindeki yoğunluğa yakalanmak istemeyen sürücülerin erken saatlerde yola çıkması da trafikteki hareketliliği artırdı. Yenibosna ve Halıcıoğlu’nda Ankara ve Edirne istikametlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

YOĞUNLUK YÜZDE 72'Yİ GÖRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik uygulamasındaki verilere göre, saat 18.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü. Karşılaşmaların başlamasına kısa süre kala yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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