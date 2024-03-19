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İstanbul'da kaçak hayvan müzesine operasyon! Bizon, jaguar, timsah... Detaylar ortaya çıktı, piyasa değeri 75 milyon lira

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un iki ilçesinde düzenlenen operasyonlarda Ali Haydar Üstay'a ait özel hayvan müzesinde yüzlerce yaban hayvanına ait tahnit ele geçirildi. Üstay'ın Türkiye'deki son Anadolu kaplanını Hakkari'de vurup öldürdüğü ve derisini sergilediği belirlenirken, müzedeki çoğu hayvanı ise yurda özel uçağıyla kaçak olarak soktuğu belirtildi.

İstanbul'da öldürülmüş yaban hayvanlarının dolgusunu 'süs eşyası' olarak sergileyen ve bunun ticaretini yapan bir kişi olduğu ihbarını alan İstanbul emniyeti harekete geçti. Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerindeki iki ayrı adreste yüzlerce hayvanın tahnit şekilde bulunduğu bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Tespit edilen adreslere dün gerçekleştirilen baskında, yaban hayvanlarına ait 396 parça işlenmiş süs eşyası ve tahnit ele geçirildi, operasyonda Ali Haydar Üstay adlı şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lirayı bulan aralarında geyik, Amerika antilobu, bizon, jaguar, timsah ve ayı ile dağ keçisi tahnitinin de bulunduğu çeşitli türde yüzlerce dolgu hayvan tahniti ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak hayvan müzesine operasyon! Bizon, jaguar, timsah... Detaylar ortaya çıktı, piyasa değeri 75 milyon lira - 1. Resim

TÜRKİYE'DEKİ SON ANADOLU KAPLANINI VURMUŞ

Bulunan tahnitlerin profesyonel avcı olduğu aktarılan Ali Haydar Üstay tarafından Türkiye'de ve 30'u aşkın ülkede avladığı hayvanlardan oluştuğu kaydedildi. Operasyonda yakalanan şüphelinin Türkiye'deki son Anadolu kaplanını da Hakkari’de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği belirlendi.

Adreslerdeki aramalarda aralarında Türkiye’deki son Anadolu kaplanının postunun da yer aldığı ceylan, leopar, bizon, kutup ayısı, timsah, aslan, maymun ve jaguar gibi farklı türde hayvanlar ile çeşitli boynuz ve hayvan dişlerinin yer aldığı 396 parça malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallerin Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. Yakalanan şüpheli Ali Haydar Üstay ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da kaçak hayvan müzesine operasyon! Bizon, jaguar, timsah... Detaylar ortaya çıktı, piyasa değeri 75 milyon lira - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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