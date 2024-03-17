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Haberler > Gündem > Meralar satıldı, hayvan otlatacak alan bulamayan köylüler protestoya başladı

Meralar satıldı, hayvan otlatacak alan bulamayan köylüler protestoya başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Meralar satıldı, hayvan otlatacak alan bulamayan köylüler protestoya başladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meraların satıldığını iddia eden Büyükkarakuyu Mahallesi sakinleri, hayvanlarını otlatacak alan bulamadıkları gerekçesiyle protesto düzenledi.

Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi sakinleri, kırsaldaki meraların satıldığını yerlerine fabrika yapılacağnı iddia etti

Hayvanlarını otlatacak alan kalmadığını söyleyen yüzlerce mahalleli, protesto yürüyüşü düzenledi.

Köyden meraların bulunduğu alana kadar slogan atarak yürüyen vatandaşlar, söz konusu mera satışı ile ilgili kararın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Meralar satıldı, köylü hayvan otlatacak alan bulamadı - 1. Resim

"5-6 BİN CİVARI HAYVANI OTLATACAK ALAN BULAMAYACAĞIZ"

Meraların satılması durumunda mahallede bulunan 5-6 bin civarı büyükbaş hayvanı otlatacak alan bulamayacaklarını belirten vatandaşlardan Osman Üzüm, satış kararından vazgeçilmesi ve besicilerin mağdur edilmemesi çağrısında bulundu.

Protesto yürüyüşü yapan vatandaşlar daha sonra dağıldı.

Meralar satıldı, köylü hayvan otlatacak alan bulamadı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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