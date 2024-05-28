İstanbul'da kan donduran infaz! Sokak ortasında katledildi

Korkunç olay Bahçelievler’de yaşandı. 18 yaşındaki Eyüp Kara, 3 gün önce oyun salonunda işe başladı. Talihsiz genç dükkana düzenlenen silahlı saldırıda başından vurularak öldürüldü. Cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Nil Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir oyun salonunun önüne araçla gelen 2 kişi uzun namlulu silahla ateş açtı. Dükkanın önünde oturan Eyüp Kara (18) isimli genç başından vuruldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

BAŞINDAN VURULAN GENÇ CANINDAN OLDU

Polis çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlıkçılar talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Eyüp Kara'nın 3 gün önce oyun salonunda işe başladığı öğrenildi. Öte yandan korkunç cinayete ait görüntüler de ortaya çıktı.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, bir süre bekliyor. Kapıyı açan saldırgan inecek gibi yapıyor ancak vazgeçiyor. Saldırgan ardından salona kurşun yağdırıyor. Başına mermi isabet eden genç yere yığılıyor. Ardından saldırganlar araçla kaçıyor.