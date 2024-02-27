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    • Haberler > Gündem > İstanbul'da korku dolu anlar! Denetime takılan şahıslar, polise ateş açtı

    İstanbul'da korku dolu anlar! Denetime takılan şahıslar, polise ateş açtı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Avcılar, Polis, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Avcılar’da polis ekiplerinin şüphelenerek bilgilerini kontrol etmek istediği şahıslar, durumu reddederek polis ekiplerine ateş açtı. Şahıslar ile ekipler arasında çatışma yaşanırken olayda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Dün gece saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde polis ekipleri, sokak üzerinde yürüyen ve şüpheli görülen şahısları durdurarak bilgilerini kontrol etmek istedi.

    ATEŞ AÇTILAR

    Durumu reddeden şahıslardan bir veya birden fazla kişi polis ekiplerine ateş açtı. Şahıslar ile ekipler arasında çatışma çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

    İstanbul'da korku dolu anlar! Denetime takılan şahıslar, polise ateş açtı - 1. Resim

    GÖZALTILAR VAR

    Olayda polis ekiplerinden yaralanan olmazken konu ile ilgili çok sayıda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise sokakta çalışma yaptı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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