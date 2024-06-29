İstanbul'da korku dolu anlar! Yol çöktü, forklift çukura düştü

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 17:42 - Güncelleme:

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İstanbul Bayrampaşa’da bir sanayi sitesinde yol bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çukura düşen forklift ise vinç yardımıyla çıkarıldı.