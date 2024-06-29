İstanbul'da korku dolu anlar! Yol çöktü, forklift çukura düştü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Bayrampaşa’da bir sanayi sitesinde yol bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çukura düşen forklift ise vinç yardımıyla çıkarıldı.
Bugün saat 10.30 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesinde bulunan Ayrancı Sanayi Sitesinde bir forklift, bilinmeyen sebeple çöken yolun içerisine düştü. Forklift'in çukura düştüğünü gören sanayi sitesi çalışanları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çukura düşen forklift'in çıkarılması için olay yerine vinç sevk edildi. Olay yerine gelen vincin çukura düşen forklifti çıkardığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına ile kaydedildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı