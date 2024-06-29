Torununun mezuniyetine katıldı! Erdoğan ve Berat Albayrak uzun zaman sonra aynı karede

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Haziran 2024 16:04 - Güncelleme: 29 Haziran 2024 16:12 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da torunu Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı. Uzun süredir kameralardan uzakta bir hayat süren Berat Albayrak da törende görüntülendi.