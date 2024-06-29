Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Torununun mezuniyetine katıldı! Erdoğan ve Berat Albayrak uzun zaman sonra aynı karede

Torununun mezuniyetine katıldı! Erdoğan ve Berat Albayrak uzun zaman sonra aynı karede

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Torununun mezuniyetine katıldı! Erdoğan ve Berat Albayrak uzun zaman sonra aynı karede

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da torunu Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı. Uzun süredir kameralardan uzakta bir hayat süren Berat Albayrak da törende görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da torunu Ahmet Akif Albayrak'ın Nun Okulları mezuniyet törenine katıldı.

BERAT ALBAYRAK DA TÖRENDEYDİ

Törende Ahmet Akif Albayrak'ın babası Berat Albayrak ile annesi Esra Albayrak da hazır bulunurken; aile fotoğraf çekildi. Erdoğan ise öğrenci ve velilere kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyetine katıldı! Berat Albayrak'la poz verdi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
5 dakikada yüzde 80 şarj olabilen otomobil test ediliyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kaza kamerada - GündemKatliam gibi kaza kameradaBakan Bak duyurdu: Müzekart GNS 1 Temmuz’da, Seyahatsever projesi 8 Temmuz'da başlıyor - GündemGençlere gezme kolaylığı sağlayacak projeler başlıyorYolunu kaybeden yılan inşaat alanına girdi: Gören inanamıyor, boyu 3 metreyi aşıyor - GündemYolunu kaybetti, inşaat alanına girdi! Boyu 3 metreyi aşıyorBu da 'ölü soyucu' operasyonu! Polisi karşısında gören örgüt lideri: Beni nasıl buldunuz? - GündemBu da 'ölü soyucu' operasyonu!Avcılar'da feci olay: Otomobil yayaların arasına daldı - GündemAvcılar'da feci olay: Otomobil yayaların arasına daldıAlman turist kaldığı otel odasında ölü bulundu - GündemAlman turist otel odasında korkunç halde bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...