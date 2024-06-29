Torununun mezuniyetine katıldı! Erdoğan ve Berat Albayrak uzun zaman sonra aynı karede
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da torunu Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı. Uzun süredir kameralardan uzakta bir hayat süren Berat Albayrak da törende görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da torunu Ahmet Akif Albayrak'ın Nun Okulları mezuniyet törenine katıldı.
BERAT ALBAYRAK DA TÖRENDEYDİ
Törende Ahmet Akif Albayrak'ın babası Berat Albayrak ile annesi Esra Albayrak da hazır bulunurken; aile fotoğraf çekildi. Erdoğan ise öğrenci ve velilere kısa bir konuşma yaptı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı