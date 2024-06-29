Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan otobüsün, karşı şeride geçip yine işçilerin bulunduğu başka bir otobüs ile uzman çavuşların olduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında alınan bilgiye göre, Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) idaresindeki 06 EEP 718 plakalı otobüs, Mersin istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

35 KİŞİ YARALANDI

Karşı şeride geçen otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobil ile işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüste yer alan Ismaılova Ncmannoba'da hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesi ile Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Görüntüler de otobüsün karşı şeride geçip, önce otobüse ardından da otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir hafta önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla’nın şarkıcı Nez ile tatile çıkması kafa karıştırdı2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu bugün başlıyor! EURO 2024 günün programı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Bak duyurdu: Müzekart GNS 1 Temmuz’da, Seyahatsever projesi 8 Temmuz'da başlıyor - GündemGençlere gezme kolaylığı sağlayacak projeler başlıyorYolunu kaybeden yılan inşaat alanına girdi: Gören inanamıyor, boyu 3 metreyi aşıyor - GündemYolunu kaybetti, inşaat alanına girdi! Boyu 3 metreyi aşıyorBu da 'ölü soyucu' operasyonu! Polisi karşısında gören örgüt lideri: Beni nasıl buldunuz? - GündemBu da 'ölü soyucu' operasyonu!Avcılar'da feci olay: Otomobil yayaların arasına daldı - GündemAvcılar'da feci olay: Otomobil yayaların arasına daldıAlman turist kaldığı otel odasında ölü bulundu - GündemAlman turist otel odasında korkunç halde bulunduİzmir Menderes'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Gündemİzmir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...