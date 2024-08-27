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İstanbul'da korkunç kaza! Tır, otobüsün üzerine devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da korkunç kaza! Tır, otobüsün üzerine devrildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da üst geçide çarpan tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken kazada yaralananlar oldu. Yol ise trafiğe kapandı.

İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu.

İstanbul'da korkunç kaza! Tır, otobüsün üzerine devrildi - 1. Resim

YOL KAPANDI

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılara müdahale edilirken kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da korkunç kaza! Tır, otobüsün üzerine devrildi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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