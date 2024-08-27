İstanbul'da korkunç kaza! Tır, otobüsün üzerine devrildi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da üst geçide çarpan tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken kazada yaralananlar oldu. Yol ise trafiğe kapandı.
İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu.
YOL KAPANDI
Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılara müdahale edilirken kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı